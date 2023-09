Familienfest in Düsseldorf Schwein gehabt beim Wildparkfest – trotz Shuttle-Panne

Der Bus der Rheinbahn stand am Morgen nicht wie bestellt am Staufenplatz: „Viele Eltern mit Kindern haben sich beschwert, weil sie nicht zu uns hochkamen“, so Gartenamtsleiterin Doris Törkel. Eine Rheinbahn-Sprecherin sagte am Mittag auf Anfrage: „Bei uns ist tatsächlich ein Fehler passiert. Das ist sehr ärgerlich und dafür entschuldigen wir uns natürlich.“ Am Nachmittag fuhren dann die Shuttle-Busse.