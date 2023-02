Schweigeminute am Rathaus in Düsseldorf Syrer beraten über Hilfe für Erdbeben-Opfer

Dörrenbächer absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in der maronitischen Kirchengemeinde in der syrischen Stadt Latakia. Diese ist stark von der Naturkatastrophe betroffen. Die Gemeinde von Pfarrer Abouna Habib, in der Dörrenbächer damals wohnte und arbeitete, habe ihn um Unterstützung gebeten. Die Lage vor Ort sei katastrophal. „Jetzt schneit es in Syrien und alles ist so teuer geworden. Wir haben gerade gar nichts hier. Kein Strom, kein Benzin, kein Gas, keine Decken, keine Nahrung und keine Milch für die Babys“, so zitiert Dörrenbächer den Pfarrer. Dieser habe die Kirche als Zufluchtsort für obdachlos gewordene Menschen geöffnet. Es fehle aber an Geld, um die Anwesenden zu versorgen. „Stay!“ bittet deshalb um Spenden. Das Geld werde umgehend an die Gemeinde in Latakia überwiesen. Die Kontodaten sind auf der Webseite der Initiative zu finden unter stay-duesseldorf.de.