Ruhmreiche Künstler werden geehrt Vier neue Neue „Schwebende Poster“ werden eingeweiht

Vier große neue Künstlerporträts schweben zwischen den Bäumen der Parkanlage Golzheimer Friedhofs, wo es damit jetzt zehn dieser malerischen Fahnen zu sehen gibt. Das will der Verein „Unsere Straßen – unsere Künstler“ zum Tag des Offenen Denkmals gebührend feiern und lädt am Sonntag, 8. September, ab 15.30 Uhr zur Einweihung mit Informationsprogramm ein. Interessierte treffen sich am Grab von Friedrich Heunert auf der Mitte des nördlichen Teils der Friedhofsanlage.