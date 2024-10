Freizeit in Düsseldorf Schwarzlicht-Minigolf-Anlage wurde modernisiert

„Nach einer siebenjährigen Geschichte unseres Düsseldorfer Standortes war es Zeit, unsere Erlebnisse und die Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Gästen größte Qualität anzubieten“, sagt Fun-Zone-Geschäftsführer Patrick Wrobel. „Die neu gestalteten Attraktionen heben sich mit der Soundkulisse und in der Zukunft möglicherweise auch zusätzlichen Duft-Effekten deutlich von anderen Minigolf-Erlebnissen ab.” Neben der Indoor-Minigolfwelt „Golf Zone“ bieten die Fun-Zone-Erlebniswelten bei Cosmo mit der „Laser Zone“ eine Lasertag-Arena und mit der „Exit Zone“ verschiedene Escape-Rooms an. An einem weiteren Standort in der Düsseldorfer Innenstadt steht zudem mit der „Axe Zone“ das neue Trenderlebnis Axtwerfen zur Verfügung.