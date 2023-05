Die Woche im Rathaus Darum wird der Düsseldorfer Schultoiletten-Streit in die Verlängerung gehen

Ja, vielen Schülern, Eltern und Lehrern stinkt es. Und das nicht nur, weil der Geruch auf den Schultoiletten oft unerträglich und die Hygiene am oft gar nicht so stillen Örtchen immer wieder mangelhaft ist. Viele sind zudem genervt von der Debatte, wer eigentlich schuld daran ist, dass Kinder an einigen Schulen lieber lange einhalten als aufs Klo zu gehen. Und davon, dass sie im Zweifel selbst Geld in die Hand nehmen müssen, um einen akzeptablen Rahmen für ein menschliches Grundbedürfnis zu schaffen. So wie es zuletzt eine Eltern-Initiative an der Pempelforter St. Rochus-Schule getan und damit eine neue Dynamik in der Debatte ausgelöst hat.