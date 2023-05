Nach intensiver Debatte Düsseldorfer Schultoiletten sollen nicht mehr stinken

Düsseldorfs Schultoiletten sollen sauberer werden und besser riechen. Nach Beschwerden von Eltern, Schulpflegschaften und Lehrergewerkschaft haben die Politiker am Dienstag in der Sitzung des Schulausschusses kurzfristig ein Pilotprojekt zur Verbesserung der Situation präsentiert. CDU und Grüne hatten es in den letzten Tagen erarbeitet und sich am Montag mit FDP, SPD und der Fraktion „Die Partei-Klima“ auf eine interfraktionelle Vorlage verständigt. Vor der Sitzung hatten Eltern, Kinder und Lehrer vor dem Rathaus für einen Ausbau der Reinigungsleistungen demonstriert.