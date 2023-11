Im Jungen Schauspiel Düsseldorf Starke Performance zu einem sensiblen Thema

Die Darstellenden agierten in einem Berg aus Kleidung und schlüpften in immer wieder neue Rollen, indem sie Hosen oder Oberteile wechselten. Dabei spielten sie verbal Rollenklischees und verschiedenste Alltagssituationen durch, die Mädchen, Frauen und immer öfter auch LGBTQs ausgesetzt sind: Dumme Sprüche über ihr Aussehen in der Klasse oder auf dem Schulhof und fiese Postings in den sozialen Medien sind nur ein Teil davon. Die Schülerinnen auf der Bühne fragten in den Raum: „Warum sagst du das? Warum bist du so zu mir?“