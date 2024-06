Projekt an 15 Düsseldorfer Schulen Demokratie unter Druck – wie Schüler die wachsende Polarisierung erleben

Die Polarisierung „Ich habe in Berlin im Bundestag ein Praktikum gemacht. Dort wurde uns gesagt, dass wir den Bundestagsausweis am besten erst am Gebäude aus der Tasche herausholen und zeigen sollen“, sagt Chau aus der 10 d in einer Projektpause. Der Grund, den man der Düsseldorferin nannte: Manchmal löse es Aggressionen aus, wenn Passanten einen öffentlich getragenen Parlamentsausweis entdeckten. Die 16-Jährige hat diese Ansage irritiert, denn bislang hatte sie nicht damit gerechnet, dass es riskant sein könnte, einen Ausweis des demokratisch gewählten Parlaments am Revers zu tragen. Dass die Polarisierung auch vor den Schulhöfen nicht halt macht, kann Felix aus der 10 d aus eigener Erfahrung berichten. So sei zuletzt eine Kontroverse mit einem Mitschüler, der für die AfD sei, „rasch sehr emotional geworden und auch etwas eskaliert“. Heute gehen sich die beiden aus dem Weg, denn die Einschätzungen liegen am Ende doch so weit auseinander, dass Felix den Streit inzwischen lieber vermeiden möchte. „In unserem Sportverein ist es inzwischen so, dass es die klare Ansage gibt, dort gar nicht über Politik zu sprechen“, fügt er noch an.