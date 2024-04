Nach SEK-Einsatz am Benrather Berufskolleg „Schulen sind keine Festungen“

Der von einem Schüler ausgelöste Großeinsatz am Albrecht-Dürer-Kolleg hat eine Debatte um mögliche Konsequenzen aus dem Vorfall in Gang gesetzt. Mitschüler hatten am Dienstag gemeldet, dass der junge Mann Waffen mit sich führe und es eine Gefahrenlage an der Schule gebe. Die Polizei ermittelt nun wegen eines womöglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz, wie ein Polizei-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte. Nach bisherigem Stand bestehe der Tatverdacht, dass der Schüler über Soft-Air-Waffen verfügte, die er nicht besitzen durfte. Die Spielzeugwaffe besitzt ein Druckluftsystem, durch das Rundkugeln verschossen werden können. Soft-Air-Munition besteht häufig aus Kunststoff oder auch aus abbaubaren Materialien wie Maisstärke. Ob für den Besitz einer solchen Waffe eine Waffenbesitzkarte erforderlich ist und diese damit dem Waffengesetz unterliegt, hängt vom Joulewert, also der Geschossenergie, ab. Soft-Air-Waffen mit einer Schussenergie von mehr als 7,5 Joule sind erlaubnispflichtige Waffen. Sie sind zudem erst ab 18 Jahren freigegeben.