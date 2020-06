Entsiegelungsprojekt in Düsseldorf : Schulhöfe sollen blühende Insektenwiesen werden

Entsiegelungsprojekt in Düsseldorf

Düsseldorf Eine Million Euro haben die Bürgerstiftung und die Stadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt, um an Schulen versiegelte Flächen aufzureißen. Dort sollen unter anderem Wiesen für Insekten angelegt werden.

In den nächsten Monaten sollen an mehr als einem Dutzend Düsseldorfer Schulen versiegelte Flächen wie Beton- oder Steinböden abgetragen werden. Gemeinsam mit den Kindern und Lehrkräften sollen die Flächen in blühende Insektenwiesen und naturnahe Flächen umgewandelt werden.