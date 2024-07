Spielplatz statt verschlossene Tore Düsseldorfer Schulhöfe bleiben auch nach Schulschluss geöffnet

Zuvor gab es durchaus Sicherheitsbedenken. So hatten die Schulform-Sprecher – Leiter von Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulen sowie von Gymnasien und Berufskollegs – in einem Brief Bedenken geäußert, berichtet CDU-Ratsherr Stedan Wiedon. Es gab einzelne Schulen in der Stadtmitte, die fürchteten, dass die Schulhöfe zum Schauplatz für Kriminalität werden könnten, meinte auch Thorsten Graeßner (Grüne). Diese Bedenken bezogen sich aber vor allem auf weiterführende Schulen. Der Wunsch zur Öffnung kam hingegen vor allem von Eltern von Grundschulkindern. Vor allem an Grundschulen gab es solche Projekte zur Öffnung bereits in der Vergangenheit, etwa an der Katholischen Grundschule an der Höhenstraße in Oberbilk.