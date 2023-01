Wegen Kosten und Klima Darum stehen Skifreizeiten an einigen Düsseldorfer Schulen auf dem Prüfstand

Für viele Jugendliche gehören Ski-Freizeiten zu den Höhepunkten ihrer Schullaufbahn: eine neue Sportart lernen, Spaß haben, neue Freunde finden – und all das vor großartiger alpiner Kulisse. Doch steigende Kosten und Klimaschutz sorgen an einigen Standorten für Debatten darüber, ob die Fahrten noch in die Zeit passen. „Die Verteuerung stößt an Grenzen, bei denen wir uns fragen, ob das noch zumutbar ist“, sagt Ralf Schreiber, Leiter des Goethe-Gymnasiums in Düsseltal. Zuletzt seien die Anträge von Familien an den Förderverein, einen Teil der Kosten für die Fahrt der Achtklässler nach Jochgrimm in Südtirol zu übernehmen, gestiegen. Der Lehrer, der selbst das frühere Rethel-Gymnasium besucht hat, kennt die Fahrten noch aus eigener Anschauung. „Der Stellenwert dieser Traditionsfahrt, die es in unserer Schulgemeinde seit mehr als 50 Jahren gibt, kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Beim Ehemaligen-Treffen gehört sie zu den Top-Themen“, sagt der Düsseldorfer.