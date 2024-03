Schulbau in Düsseldorf Vierfach-Sporthalle für die Redinghovenstraße

Im Zuge der bekanntgewordenen Planung hatten sich auch Schulpflegschaftsvertreter des benachbarten Geschwister-Scholl-Gymnasiums in einem Brief an Oberbürgermeister Stephan Keller gewandt, um auch auf die sportlichte Situation an ihrem Gymnasium aufmerksam zu machen. Bislang verfügt das Scholl-Gymnasium nur über eine Einfach-Sporthalle. Seit der Sportplatz aufgrund seiner Baufälligkeit 2020 gesperrt werden musste, mussten die GSG-Schüler daher häufig auf Hallen wie die der Hulda-Pankok-Gesamtschule ausweichen. Das sei keine zufriedenstellende Situation, teilten die Eltern mit. Mittlerweile hat der OB reagiert und einen konkreten Stufenplan versprochen, wie auch der Sportbedarf des Scholl-Gymnasiums in den kommenden Jahren erfüllt werden kann.