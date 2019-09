Haushalt in Düsseldorf : Schulbau wieder auf Platz eins der Investitionen

Düsseldorf OB und Kämmerin legten den Haushalt für das Jahr 2020 vor. Die CDU warnt vor Lücken.

Die Gewerbesteuer ist mit veranschlagten 960 Millionen Euro erneut wichtigste Einnahmequelle. Der Plan hat insgesamt ein Volumen von drei Milliarden Euro. Geplant ist, dass Düsseldorf ein Plus von 1,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) versprach auch in Wahlkampfzeiten einen „soliden Etat nach den Grundsätzen eines vorsichtigen Kaufmanns“.

Bei den Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro steht der Schulbau erneut auf dem ersten Platz. Im ÖPNV ist der erste Abschnitt der U81 das zentrale Projekt, auch in Kitas, Straßen und Bäder fließen hohe Beträge. Investitionen in eine Stärkung des ÖPNV oder in den Klimaschutz könnten sich zusätzlich bemerkbar machen. Die CDU-Opposition warnt daher vor einer Lücke in der Planung. „Hier wird der Oberbürgermeister nacharbeiten müssen“, sagt Fraktionschef Rüdiger Gutt.