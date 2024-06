Handel in Düsseldorf Schuhgeschäft Camper schließt in der Altstadt – dafür kommt ein Pralinenladen

Eigentlich ist dieses Ladenlokal das, was Makler „Bestlage“ nennen: Neustraße Ecke Flinger Straße, der Eingang zur Haupteinkaufstraße in der Düsseldorfer Altstadt. Wenn da nur diese Dauerbaustelle nicht wäre. Der Umbau des Carsch-Hauses steht seit Herbst still, noch mindestens zwei Jahre also wird gegenüber des schönen Eckladens ein hässlicher Bauzaun stehen. Dieser Zustand ist ein Grund dafür, dass es jetzt Bewegung bei den Mietern der Handelsfläche gibt.