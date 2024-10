Planen in Düsseldorf Der Schützenplatz in Flingern wird umgebaut

Fest steht: Die Nutzung für die Schützen soll bei der Neuplanung nicht in Frage gestellt und als dauerhaft gesicherter Bestandteil in alle Überlegungen mit eingebracht werden. Dennoch: Im Baulandkataster wird das Gebiet als mögliche Wohnbaufläche aufgeführt. Und durch das Baulandmodell regt die aktuelle Wohnungsbauoffensive erneut das Potenzial zur Schaffung von Wohnraum auf dieser städtischen Fläche an. Der Bestand gibt das wohl her: Der überwiegende Teil des Areals samt Umgebung ist eine städtische Freifläche mit vereinzeltem Bewuchs, Sträuchern oder Bäumen, insbesondere in den Randbereichen. Der südliche Teil des Plangebietes ist eine minder genutzte ehemalige Kleingartenanlage, zum Teil mit veralteten Bestandsgebäuden, und gemäß Pachtvertrag als „Ziergarten mit dokumentierten Aufbauten“ verpachtet. Nördlich der Benzstraße begrenzt ein großer Garagenhof, der sich im Eigentum einer Wohnungsbaugenossenschaft befindet, das Plangebiet. Daran schließt ein kleiner Bolzplatz an, der ungepflegt und schlecht bespielbar erscheint. Die Freiflächen sind nicht gestaltet und verfügen über keinerlei Aufenthaltsqualität. In erster Linie wird der Platz mittels eines Trampelpfades als Abkürzung zwischen Hellweg, Benzstraße und Froschkönigweg genutzt. Ein Erdwall zum Froschkönigweg und fehlende Beleuchtung lassen den Schützenplatz gerade in der dunklen Jahreszeit und nachts zum Angstraum werden, der die beiden westlich und östlich angrenzenden Quartiere voneinander trennt. Im Südosten befindet sich ein Garagenhof sowie ein Technikgebäude der Telekom. Die Telekominfrastruktur soll am Standort Froschkönigweg weitgehend aufgegeben werden – so viel zum Ist-Zustand.