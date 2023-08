Brauchtum in Düsseldorf Trauer um Schützenchef Michael Zieren

Die Fleher Schützen haben gemeinsam mit ihren Ehrengästen vor der Regimentsabnahme am Sonntag in einer Schweigeminute an Zieren gedacht. Erschüttert zeigten sich auch die Mitglieder des Stadt-Tambourkorps St. Maximilian. In den sozialen Medien wünschten sie der Familie und allen Kameradinnen und Kameraden für die nächsten Tage und Wochen viel Kraft.