Nach Sylt-Eklat Düsseldorfer Schützen setzen Lied nicht auf die schwarze Liste

Der erfahrene DJ und Moderator Marc Pesch legt auch in diesem Jahr bei den Schützen auf der Rheinkirmes auf. Er hat den schon oft missbrauchten Titel zuletzt Mitte April in der Nachtresidenz und vor einer Woche bei einem 90er-Festival in Dormagen gespielt. „Da gab es überhaupt keine Probleme“, sagt Pesch zu unserer Redaktion.