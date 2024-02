“Oceans“ in Düsseldorf Nach Schüssen auf Bordell ermittelt eine Mordkommission

Zu möglichen Tätern heißt es in dem Ministeriumsbericht, den die AfD beantragt hatte: Es sei „Gegenstand andauernder Ermittlungen, ob Rivalitäten mit anderen Personen als Motiv des Vorfalls vom 29.12.2023 in Betracht kommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor.“ Damit bleibt auch unklar, ob es eine Spur zu dem Fluchtwagen gibt, der mit mehreren Personen an Bord und quietschenden Reifen davongerast war. Das „Oceans“, für das Ex-Bordellbetreiber Bert Wollersheim als Werbefigur arbeitet, war in den letzten Jahren immer wieder Schauplatz von Ermittlungen.