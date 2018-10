Düsseldorf Schüler untersuchen Plastikverschmutzung auf Elba

An der Schule in Niederkassel freut man sich über den Erweiterungsbau.

Die Schülerzahlen in Düsseldorf steigen. So auch am Cecilien-Gymnasium im Stadtteil Niederkassel. Im Schuljahr 2012/13 war die Schule um zwei zusätzliche Eingangsklassen auf fünf Züge erweitert worden. Das führte zu Platzproblemen. „Auch, wenn es so wirkt, als hätten wir ein sehr großes Schulgebäude, ist es das nicht“, sagt Schulleiterin Sabina Fahnenbruck. Etwas mehr als zwei Jahre werden viele Schüler jetzt schon in 19 voll belegten Containern unterrichtet. Da diese gut ausgestattet sind, gab es bisher auch keine Probleme damit. „Die Schüler lernen gerne dort drinnen“, versicherte die Schulleiterin des Niederkasseler Gymnasums. Trotzdem freut sich das Gymnasium, dass der Erweiterungsbau, der den Platzproblemen ein Ende bereiten soll, jetzt sein Deckenfest feierte.