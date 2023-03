Große Politik in Düsseldorf-Oberbilk Schüler schlüpften in die Rollen von EU-Politikern

An vielen Bildungsstätten gibt es in den Augen vieler Menschen einen großen Handlungsbedarf. Vieles müssen die Schüler lernen, weil es im Curriculum steht und nicht, weil es sie auf das Leben nach der Schule vorbereitet. Neue Wege werden immer wieder beschritten: Das Lessing-Gymnasium und das Lessing-Berufskolleg haben jetzt aber eine Unterrichtswoche an den Start gebracht, die viele Schüler zeit ihres Lebens nicht mehr vergessen werden. In einer Simulationswoche zum Europa-Parlament tauchten die zehnten und elften Klassen tief in die Strukturen, Arbeitsweisen und in die Wege der Entscheidungsfindung der Europäischen Union (EU) ein. „Es war wichtig, konkret zu sehen, welche Möglichkeiten der Bürger in der Demokratie hat, mitzustimmen, mitzugestalten und eine Meinung zu äußern“, sagte Schülerin Judi Sabbagh.