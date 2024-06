Zeitzeuge an Düsseldorfer Schule Warum ein Holocaust-Überlebender Düsseldorfer Schülern zuhört

Im Zuge ihrer Recherche entdeckten die Schüler die Geschichte von Rosa Willinger, Gershon Willingers Großmutter. Sie führte in Düsseldorf zwischen 1912 und 1916 ein Damen-Konfektionsgeschäft an der Graf-Adolf-Straße. Zu einer Zeit, in der Frauen noch nicht wählen durften, lief das Geschäft namens „Louvre“ unter ihrem Namen. „Offenkundig besaß sie also einen Sinn für PR und Internationalität“, bilanziert Bußmann. Auch Rosa Willinger wurde in einem Konzentrationslager getötet. Am Montag verlegten die Schüler einen Stolperstein für Rosa Willinger an ihrem Wohnhaus in der Leostraße in Oberkassel. Gershon Willinger wird in dieser Woche weitere Schüler des Gymnasiums zu Zeitzeugengesprächen treffen. Was er ihnen mitgeben möchte? „Versucht zu lieben und nicht zu hassen.“