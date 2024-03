Enttäuschte Familien in Düsseldorf Warum der Bahnstreik Schüler zum Abbruch ihrer Klassenfahrt zwingt

Eine wegen des aktuellen Bahnstreiks vorzeitig abgebrochene Klassenfahrt von drei fünften Klassen nach Norderney sorgt am Gymnasium Koblenzer Straße für Aufregung. „Die Kinder sind am Montagnachmittag nach fast acht Stunden Fahrt dort angekommen und mussten bereits am Mittwochmorgen wieder nach Düsseldorf aufbrechen. Die Enttäuschung war riesengroß, weil es auch eine andere Lösung hätte geben können“, sagt Katrin Bartels.