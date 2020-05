Gericht in Düsseldorf : Schüler mit Bastelschere attackiert?

Düsseldorf Ein 13-Jähriger wollte 2018 unbedingt zu einer Clique gehören. Die aber wollte den Jungen nicht aufnehmen und soll über ihn hergefallen sein. Zwei 16-Jährige müssen sich jetzt wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten.

Er wollte unbedingt zu einer Clique von Gleichaltrigen dazugehören. Doch seine Hartnäckigkeit hätte einen 13-jährigen Jungen fast das Leben kosten können. So klingt jetzt eine Anklage, über die das Landgericht ab Montag zu verhandeln hat. Zwei inzwischen 16-jährige Schüler werden dabei des versuchten Totschlags an dem Möchtegern-Mitglied beschuldigt. Eine zur Tatzeit 14-Jährige soll dem Jungen beim Streit um die Aufnahme in die Clique zwei Bastelscheren in die Brust gerammt haben. Angeblich, um den aufdringlichen Bewerber nicht nur zu demütigen, zu drangsalieren oder abzuwimmeln, sondern, um ihn zu töten.