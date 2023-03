Gut gemacht Schüler sammeln Geld für Erdbebenopfer

Vielfältiges Engagement Gleich drei Organisationen profitieren vom sozialen Engagement der Schüler der Carl-Benz-Realschule Oberkassel. Ein Sponsorenlauf hatte je 573,66 Euro für das Düsseldorfer Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland sowie für den Verein Löwenstern erbracht. Schnell stand aber für die Schülerschaft fest, dass man spontan noch eine Sammelaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien durchführen wollte. Und so kamen noch einmal 500 Euro zusammen, die an Ärzte ohne Grenzen gespendet wurden. Das besondere soziale Engagement der Schülerschaft beschränkt sich nicht auf einmalige Aktionen bei besonderen Vorkommnissen, sondern ist im Unterricht konzeptionell verankert. So wird dort systematisch in jedem Jahrgang Soziales Lernen unterrichtet, wobei sich die jungen Leute ab Klasse 9 ein eigenes Projekt mit sozialer Verantwortung überlegen und sich zum Beispiel in Seniorenheimen, als Tutoren für jüngere Mitschüler mit Leistungsschwächen, im Tierschutz oder bei Müllsammlungen engagieren. (brab)