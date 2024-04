Jugendgericht in Düsseldorf Schüler drohte Lehrer mit Messerattacke

Von einem extrem rauen Ton zwischen Schülern und Lehrern zeugen aktuell zwei Strafprozesse beim Amtsgericht. In beiden Fällen wird Schülern vorgeworfen, gegen Pädagogen jeweils Beleidigungen oder sogar Drohungen geäußert zu haben. Am Dienstag wurde deshalb gegen einen 18-Jährigen beim Jugendgericht verhandelt. Am 13. Mai steht ein weiterer Gerichtstermin mit ähnlichen Vorwürfen gegen einen 19-Jährigen an.