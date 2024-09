Am Morgen in Düsseldorf Schüler demonstrierten lautstark gegen Parteitag der AfD

An der Dieter-Forte-Gesamtschule demonstrierten an diesem Morgen rund 150 Menschen gegen den AfD-Kreisparteitag, der in der Schule stattfindet. Mit lauten Sprechchören wurden die Parteimitglieder begrüßt, die sich den Weg zum Gebäude bahnten. Die Polizei eskortierte auch einige der AfD-Mitglieder. Vier Kradfahrer der Polizei waren nach Eller gekommen, zudem Einsatzkräfte in neun Mannschaftswagen. Der Protest verlief friedlich.