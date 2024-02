Düsseldorf Warum O2 Schüler über Cybermobbing aufklärt

Doch warum macht ausgerechnet ein Mobilfunkanbieter so eine Aktion? „Was wir nicht wollen, ist, dass das Produkt, das wir anbieten, für Hass genutzt wird“, erklärt Deniz Taskiran von O2 Telefónica, „wir sehen uns daher in der Verantwortung, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren. Das können wir nicht losgelöst voneinander sehen, da können wir uns als Digitalkonzern nicht herausreden.“ Die Veranstaltung im Rahmen der Anti-Cybermobbing-Initiative „Wake Up“ habe sich deshalb speziell an Schüler der Klassen sieben bis elf gerichtet, da diese am stärksten betroffen seien: „Das ist die Zeit, wo man am fiesesten ist, weil man cool sein will.“