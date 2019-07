Wirtschaft in Düsseldorf : Stadt schreibt vakante Amtsleiterstelle aus

Düsseldorf Die Wirtschaftsförderung hat seit dem Jahreswechsel keine Leitung mehr. Jetzt ist die Stelle in einer Anzeige neu ausgeschrieben worden. Der Anforderungskatalog ist nicht gerade kurz.

Der Anforderungskatalog ist nicht ohne. Vorausgesetzt werden bei den Bewerbern laut Anzeige ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und betriebswirtschaftliche Kompetenz; dazu einschlägige, umfangreiche Berufserfahrung in leitender Funktion in der Wirtschaftsförderung und internationale Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Die neue Leitung des Amtes 80 mit seinen 28 Mitarbeitern soll sich außerdem durch „strategisch-konzeptionelle Kompetenzen und Pragmatismus“ sowie „ausgeprägte Durchsetzungs- und Kommunikationsfähigkeiten“ auszeichnen.

IHK-Präsident Andreas Schmitz hatte schon vor zwei Monaten angemahnt, „die Leitungs-Vakanz in dem für Düsseldorf so wichtigen Wirtschaftsförderungsamt so schnell als möglich zu beenden und dieses zeitnah kompetent zu besetzen“. Die lange Vakanz hatte zudem die Frage aufkommen lassen, ob die Stelle in ihrer bisherigen Form überhaupt wieder besetzt werden soll: Andere Städte haben ihre Wirtschaftsförderungen inzwischen als GmbH aufgestellt – auch, um mit der freien Wirtschaft konkurrieren zu können, jenseits des starren Tarifgefüges im öffentlichen Dienst. Solche Pläne hat die Verwaltung für Düsseldorf aber verneint.