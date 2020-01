Nur noch für Anwohner oder mit Parkscheibe : Düsseldorf schränkt Parken rund um Uni-Klinik ein

Düsseldorf Die Politik will das Parken im Straßenraum einschränken. Nun liegt der erste konkrete Vorschlag auf dem Tisch. Anwohner der Quartiere rund um das Krankenhaus in Bilk konkurrieren bislang mit Besuchern und Mitarbeitern.

Die Stadt Düsseldorf will freies Parken an Straßen einschränken – nun steht der erste konkrete Schritt an. Rund um die Uni-Klinik in Bilk werden zwei Bewohnerparkgebiete eingerichtet. Wer keinen Anwohnerparkschein hat, darf dort künftig nur noch für zwei Stunden parken. Die Regelung gilt an allen Wochentagen und rund um die Uhr.