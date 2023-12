Glücksbringer in der City Schornsteinfeger besuchen die Schadow Arkaden

So konnte das Glück für 2024 schon einmal in greifbare Nähe kommen: Kurz vor dem Jahreswechsel haben am Freitagnachmittag Schornsteinfeger der Düsseldorfer Schornsteinfeger-Innung in den Schadow Arkaden in der Innenstadt süße Glücksbringer an die Besucher verteilt. Die beliebte Aktion kam bei den Kunden gut an, die teils eigens dafür an diesem Tag gekommen waren. Die Schadow Arkaden gehören zur Rheinische Post Mediengruppe.