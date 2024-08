Sommer in Düsseldorf Genuss im Grünen

Wiese statt Asphalt, Vogelgezwitscher statt Straßenlärm – im Sommer wollen die Düsseldorfer draußen sitzen und Kaffee trinken. Bestenfalls im Grünen, aber auch nicht zu weit außerhalb der Stadt. Ziemlich viel verlangt, könnte man denken. Glücklicherweise muss man gar nicht weit fahren, um Cafés und Restaurants mitten in der Natur zu finden. In den Parks in Düsseldorf gibt es Gastronomie-Geheimtipps. Eine Auswahl.