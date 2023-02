Natur in Düsseldorf Die Schöne Aussicht wird jetzt noch schöner

Wer sich einen halbwegs aussagekräftigen Gesamteindruck von der Landeshauptstadt verschaffen und sehen will, was die Stadt alles zu bieten hat, kommt an der Schönen Aussicht nicht vorbei. In 70 Metern Höhe, nur einen kleinen Anstieg vom Staufenplatz entfernt, liegt dem geneigten Spaziergänger Düsseldorf an diesem Aussichtspunkt zu Füßen.