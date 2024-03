Digitalisierung in der Landeshauptstadt Schnelles Internet für alle Düsseldorfer Schulen

Die Stadt will bis zum Jahresende sämtliche rund 180 Düsseldorfer Schulstandorte an das Glasfasernetz und damit an das schnelle Internet anschließen. Das sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in der Maxschule, die am Dienstag einen entsprechenden Anschluss erhielt. Die Glasfaseranbindung sei die Grundlage für eine weitere digitale Entwicklung der Düsseldorfer Schulen und ein elementarer Baustein in der Digitalisierungsoffensive der Landeshauptstadt, betonte der Rathaus-Chef. „Durch den flächendeckenden Anschluss an das Glasfasernetz machen wir unsere Schulen zukunftssicher und schaffen ideale Voraussetzungen für den multimedialen Unterricht und einen digitalisierten Schulalltag“, so Keller.