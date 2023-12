Zwei Düsseldorferinnen erzählen Warum der Schmerz in der Adventszeit besonders groß ist – und wie man damit umgeht

Zwei Frauen, beide im dritten Trauerjahr, beide leiden in der Weihnachtszeit an ihrer Trauer. In der Gesellschaft sei oft die Ansicht vorherrschend, dass die schlimmste Trauer nach dem ersten Jahr vorbei sei, so Paul. Dem widerspricht sie vehement: Gerade nach dem ersten Trauerjahr habe der Bekanntenkreis die Erwartung, dass der Trauernde wieder „funktioniert“. Das sei falsch, denn in der Regel dauert der Prozess zwischen drei bis sieben Jahre, erklärt Paul.