Märchenfestival in Düsseldorf Schlosspark verwandelte sich in ein Märchenland

Neben den Märchenfiguren, die sich frei auf dem Gelände bewegten und die Kinder direkt ansprachen, um sie in ein Rollenspiel einzubinden, bot „Märchen im Park“ auch zwei Lesepavillons. Dort konnten die Kinder ihren Lieblingsgeschichten lauschen. Roswita Rönnefels war mit ihrem Enkel Tim gekommen. „Ein schönes Format“, fand die Gerresheimerin und gab zu: „Tatsächlich fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt. Die Geschichten werden wieder alle so lebendig.“ Besonders die Märchen der Brüder Grimm lagen am Sonntag hoch im Kurs.