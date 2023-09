In der Bezirksvertretung 3 Zwei Schülerinnen machen sich für eine Nachbarschaftszone stark

Doch dass man in einer demokratischen Gesellschaft wie in Deutschland politische Beschlüsse nicht auf Basis von Wünschen Einzelner treffen kann, war den beiden Elfjährigen bereits bewusst. Also zogen sie auf eigene Faust los und klingelten bei den Nachbarn, um für ihr Anliegen zu werben und Unterstützung zu sammeln. „Eines Tages waren sie kurz weg und kamen mit einer Liste voller Unterschriften wieder“, sagt Manja Neumann, Mutter von Paula. 18 Anwohner hatten ihre Signatur auf der Liste hinterlassen. „Alle waren total freundlich und fanden die Idee super. Manche sagten, dass sie selbst schon einmal an so etwas gedacht hätten“, sagt Carla. In der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung am Dienstag haben Paula und Carla ihre Unterschriftensammlung Bezirksbürgermeister Wolf während der Bürgersprechstunde offiziell überreicht.