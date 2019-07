Ganztag in Düsseldorf : Schloß-Schulleiter sauer auf Schuldezernent Hintzsche

Raimund Millard, Leiter des Schloß-Gymnasiums, sagt: „Uns fehlt es hier an Ganztagsräumen.“. Foto: Anne Orthen

Düsseldorf Raimund Millard kontert auf Kritik. Die Schulkonferenz des Benrather Gymnasiums hatte die Abkehr vom Ganztag einstimmig beschlossen.

Im Jahr 2008 hatte sich das Benrather Schloß-Gymnasium als eines der Ersten in Düsseldorf für die Einführung des gebundenen Ganztags entschieden. Fünf Jahre wartete man anschließend darauf, dass die Stadt für rund 2,4 Millionen Euro eine Mensa baut. Seither floss in die Schule an der Hospitalstraße, die sich das Gebäude mit der Realschule teilt, kein Geld mehr – anders als bei den anderen Süd-Gymnasien, dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und dem Gymnasium Koblenzer Straße.

„Und fehlt es hier an Ganztagsräumen“, sagt Schloß-Schulleiter Raimund Millard. Er weist den Vorwurf von Schuldezernent Burkhard Hintzsche zurück, der der Schule schlechten Stil vorgeworfen hat, weil ein eigens einberufener Eilausschuss und zunächst nicht die Schulkonferenz die Rückkehr zum Halbtag für das Abitur in neun Jahren (G9) beschlossen hatte. Millard begründet das mit dem zeitlichen Verfahren: „Das Schulamt wollte von uns eine Entscheidung vor den Osterferien haben, um mit den baulichen Maßnahmen in die Politik zu gehen.“ Bereits seit vier Jahren dränge die Elternschaft des Schloß-Gymnasiums auf eine Rückkehr zum Halbtagsgymnasium, allerdings mit verlässlichen Betreuungsstrukturen, wie sie aus der Grundschule bekannt sind, so der Schulleiter weiter. Im gebundenen Ganztag werden die Schüler derzeit nur an drei von fünf Tagen bis in den Nachmittagen betreut. Ein erklärender Brief von Millard zu dem Antrag an den Schulausschuss ist datiert vom 8. April. Darin führt der Schulleiter aus, dass die Schule auf Wunsch der Eltern dann eine freiwillige Übermittagbetreuung anbieten wolle. Dieses hätte sogar den Vorteil, dass baulich nicht in das Schulgebäude investiert werden müsse.