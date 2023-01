Ein Ja-Wort wie im Märchen Schloss Benrath ist der beliebteste Ambiente-Trauort

Wenn es um die sogenannten Ambiente-Trauorte in der Stadt geht, dann heiraten Düsseldorfs Paare offenbar am liebsten im Schloss Benrath. Das geht aus einer Übersicht hervor, die die Landeshauptstadt unserer Redaktion auf Nachfrage zur Verfügung stellte. 296 Trauungen fanden dort 2022 statt. Danach folgt das Rathaus in Benrath mit 258 Vermählungen – dieses wird wegen Umbaumaßnahmen seit Mitte November 2022 nicht nicht mehr angeboten. Im Rathaus Kaiserswerth gaben sich im Vorjahr 225 Paare das Ja-Wort, im Rathaus in Eller 121 und im Schloss Eller 109.