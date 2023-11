Wie es jetzt weitergeht Schleppender Wiederaufbau nach Brand an LVR-Klinik

Der Brand an der LVR-Klinik in Ludenberg war im Sommer weit über den Stadtteil hinaus zu sehen und sorgte für viel Betroffenheit. Dass die Gärtnerei bei dem Brand völlig zerstört wurde – Ursache war vermutlich ein technischer Defekt – bewegte die Menschen vor Ort. Der Brand traf die psychiatrisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Fachklinik hart. Die Gärtnerei wurde vor allem für therapeutische Zwecke genutzt. Das Personal der Gärtnerei sowie der Ergotherapie bietet in der Gärtnerei eine Arbeitstherapie für Patienten. Zudem war die Gärtnerei eine beliebte Anlaufstelle, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen, die Gärtnerei konnte auch besichtigt werden. Ein Mehrwert für viele an der Klinik.