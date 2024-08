Gastronomien in Düsseldorf Düsseldorfer Wirten bereitet das Wetter Probleme – sie bleiben dennoch entspannt

So richtig in Fahrt kommen will der Sommer bislang nicht. Durchwachsenes Wetter, Temperaturen weit unter 30 Grad und ein immer wieder grauer Himmel – wirkliche Euphorie kommt da nicht auf, dafür sind die sommerlichen Phasen von zu kurzer Dauer. Das dürften auch viele Restaurants, Biergärten und Cafés in der Stadt spüren, schließlich machen sie einen guten Teil ihres Umsatzes mit Gästen auf Außenterrassen. Oder?