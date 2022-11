Fan-Fest in Düsseldorf : Schlager-Fans tanzen im Henkel-Saal

Düsseldorf Mit fast 40 Künstlern veranstaltet der frühere „Hitparade“-Moderator Uwe Hübner ein Fan-Fest. Mit den Fans dieses Musikgenres soll eine große Party im Schlösser-Quartier steigen.

Es ist wieder soweit: Eines von Deutschlands größten Schlager-Events steigt in Düsseldorf. Bislang sind es fast 40 Künstler-Namen, die für die Show-Bühne feststehen. Am Sonntag ab 15 Uhr will Uwe Hübner (deutscher Fernseh- und Radiomoderator und Schlager-Fan) im Schlösser-Quartier an der Ratinger Straße in der Altstadt wieder an seine eigene Tradition anknüpfen.