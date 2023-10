Neues System getestet Schläuche als Schutz vor Hochwasser

Als Schutz gegen Überschwemmungen bei Hochwasser soll künftig an mehreren Stellen in Düsseldorf ein Schlauchsystem eingesetzt werden. Der Stadtentwässerungsbetrieb (SEBD) und die Feuerwehr Düsseldorf haben dieses neue System am Wochenende auf der Rheinböschung am Benrather Schlossufer getestet. Die Schläuche haben einen Durchmesser von einem Meter und dienen als Ersatz für Sandsackbarrieren. Im Falle eines Hochwassers werden sie ausgerollt und mit Wasser gefüllt. Die Aufbauzeit ist im Vergleich zu dem Einsatz von Sandsäcken deutlich kürzer und es wird weniger Personal benötigt.