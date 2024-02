Nach der Großdemo in Düsseldorf Die Demo-Schilder-Schau startet am Sonntag um 14 Uhr

Erst der Protestzug durch die Stadt mit Großkundgebung gegen den Rechtsextremismus und für die Demokratie, jetzt die Open-Air-Galerie aus Pappschildern am Unteren Rheinwerft. Das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer (DSSQ) ruft für den kommenden Sonntag ab 14 Uhr alle Bürger auf, mit ihren Schildern zum Unteren Rheinwerft zu kommen. Zwischen Kasematten und KIT-Café soll ein riesiges Plakat aus den vielen kleinen Protestschildern entstehen, die am 27. Januar bei der Demo durch die Stadt getragen wurden. 100.000 Menschen waren nach Angaben der Polizei vor drei Wochen dabei. Die Proteste gegen die AfD sollen weiter gehen, kündigt DSSQ an, die große Demonstration sei erst der Auftakt gewesen.