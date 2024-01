Schifffahrtmuseum in Düsseldorf Als sogar die Ratsherren fürs Museum spendeten

In Zahlen drückt sich dies in beeindruckenden knapp 50.000 Besucher pro Jahr aus. Durch seine zentrale Lage sei es auch ein Anker für die vielen Touristen, erklärt Fimpeler. Bei Ereignissen wie dem Japan-Tag oder bald der Fußball-Europameisterschaft gibt es englischsprachige Sonderführungen, die Mitarbeiter am Empfang verweisen auch auf andere Highlights der Stadt. „Wir sind ein kleines Haus, aber dadurch vielleicht das Persönlichste“, sagt Fimpeler. Ausziehen möchte sie daher trotz der Besucherzahlen und Sammlungsgröße „auf keinen Fall“.