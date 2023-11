Insolvente Supermarktkette Schicksal von Real in Düsseldorf-Heerdt besiegelt

Düsseldorf · Die angeschlagene Supermarktkette Real steht vor dem Aus. Das Unternehmen gibt mehrere Filialen an Wettbewerber ab und will die letzten Märkte bis Ende März 2024 schließen. Was mit der Filiale in Düsseldorf-Heerdt passiert.

21.11.2023 , 10:49 Uhr

Der „Mein Real“-Markt in Heerdt. Foto: Maximilian Nowroth

Die angeschlagene Supermarktkette Real steht vor dem Aus. Das Unternehmen gibt mehrere Filialen an Wettbewerber ab und will die letzten Märkte bis Ende März 2024 schließen. Betroffen davon ist auch die letzte verbliebene Filiale in Düsseldorf. Dieser Standort wurde nach Angaben des Unternehmens „im laufenden Betrieb umgebaut", Ende August wurde alles fertig - etwa einen Monat später kam der Insolvenzantrag von Real. 14 Märkte will der Konkurrent Rewe übernehmen, drei Filialen gehen an Kaufland, ein Markt an Edeka. Die restlichen 45 Märkte würden bis zum 31. März 2024 geschlossen, da für diese Standorte „trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer" gefunden worden sei, heißt es in einer Mitteilung von Real. Real hatte im September ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Ziel sei es, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Standorten zu führen, hatte es damals geheißen. Die waren aber nur von Teilerfolgen gekrönt. In der Liste der zu schließenden Märkte taucht auch die Filiale in Düsseldorf-Heerd auf. Die Filiale in Friedrichstadt war bereits vor einiger Zeit von Kaufland übernommen worden. Ist Real in Heerdt von der Schließung bedroht? „Mein Real" in Düsseldorf Ist Real in Heerdt von der Schließung bedroht? Folgenden Märkten droht das gleiche Schicksal, wie der Heerdter Filiale, auch sie werden Ende März kommenden Jahres geschlossen: Amberg, Bexbach, Brakel, Brandenburg, Bruchsal, Bühl-Vimbuch, Dinslaken, Donaueschingen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Gotha, Halle-Neustadt, Halle-Peissen, Heiligenhaus, Heidenau, Helmstedt, Herne, Ingelheim, Jettingen, Kamp-Lintfort, Karlsruhe, Köln, Ludwigshafen, Magdeburg, Monschau, Nordwalde, Oberndorf, Passau, Pocking, Pritzwalk, Querfurt, Riesa, Saarlouis, Salzgitter, Schiffdorf-Spaden, Uelzen, Walbeck-Hettstedt, Weiden, Weimar, Weingarten, Wetzlar, Wolfsburg, Wuppertal, Zwiesel. Real beschäftigte zuletzt noch rund 5000 Menschen in 62 Filialen. Mit dem Betriebsrat liefen Gespräche über einen Sozialplan für die Mitarbeiter in den von den Schließungen betroffenen Filialen, teilte Real weiter mit.

