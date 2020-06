Stadt will nun selbst als Bauherr auftreten : Düsseldorf scheitert am Breitbandausbau

Düsseldorf Für 15 Millionen Euro sollten die letzten Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden. Das Projekt ist nach jahrelanger Vorbereitung gescheitert. Die betroffenen Haushalte müssen Jahre länger warten.

Die Stadt ist mit dem Versuch gescheitert, die letzten „weißen Flecken“ beim Breitbandausbau zu schließen – nun verzögert sich der Ausbau um Jahre. Außerdem ist die 90-Prozent-Förderung des 15 Millionen Euro schweren Projekts zumindest vorerst verloren gegangen. Die Stadt Düsseldorf will nun die Bauarbeiten selbst in die Hand nehmen. Die Stadtverwaltung bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.

Der Ausbau sollte den 990 Adressen in Düsseldorf helfen, an denen nicht einmal eine Übertragung mit 30 Mbit pro Sekunde verfügbar ist. Zum Vergleich: An vielen Orten der Stadt ist über das TV-Kabelnetz bereits ein Tempo von 1000 Mbit pro Sekunde möglich. Da sich das Schließen der letzten weißen Flecken wirtschaftlich nicht lohnt, sprang die öffentliche Hand ein. Düsseldorf erhielt im Dezember 2017 einen Förderbescheid in Höhe von 7,5 Millionen Euro vom Bund, dazu sollten sechs Millionen Euro vom Land kommen. Die restlichen 1,5 Millionen Euro sollte die Kommune zuschießen. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) lobte den Glasfaserausbau als „wichtigen Wirtschaftsfaktor für Düsseldorf“. Damals war von einem Baubeginn schon im Jahr 2018 die Rede.