Vandalismus in Düsseldorf Scheiben von Rheinbahn-Fahrzeugen zerstört – Tausende Euro Schaden

„Die Schäden sorgen derzeit für Einschränkungen der Fahrzeugverfügbarkeit insbesondere beim Fahrzeugtyp NF8U, der auf der Wehrhahnlinie eingesetzt wird“, so ein Sprecher. Die Werkstätten der Rheinbahn würden „mit Hochdruck an der Behebung der Schäden“ arbeiten. Derzeit werde auch die Kameraüberwachung ausgewertet. Diese sei aber nicht in allen Fahrzeugen vorhanden.