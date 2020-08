Sommergespräch der SPD in Düsseldorf : Schausteller sind auf den Weihnachtsmarkt angewiesen

Sommergespräch der SPD in Düsseldorf

Düsseldorf Im SPD-Sommergespräch berichteten die Selbstständigen von den Umsatzeinbrüchen und ihren Sorgen in der Corona-Krise. Sollte auch der Weihnachtsmarkt ausfallen, werde es im nächsten Jahr 80 Prozent der Schausteller nicht mehr geben.

Das Kirmesgeschäft – mit den Höhepunkten Rheinkirmes und Cranger Kirmes im Sommer – dauert normalerweise von etwa April bis Anfang November und fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Auflagen komplett weg. Mit Aktionen wie dem Heimatsommer können die Schausteller laut Wilmering nur rund zehn Prozent des gesamten Kirmesumsatzes einfahren, sodass sie inzwischen auf den Weihnachtsmarkt mit mehr als zwei Millionen Gästen in der Landeshauptstadt über die Wochen verteilt als einzige wirkliche Einnahmequelle 2020 fast schon angewiesen sind. „Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr immens wichtig, damit nicht fast der ganze Umsatz eines Jahres wegbricht. Aber auch hier reden wir nicht von großen Einnahmen und hohen Umsätzen, sondern nur vom Überleben“, sagte Wilmering zu den SPD-Politikern.