Start am 18. November in Düsseldorf : Schausteller haben zu wenig Personal für den Weihnachtsmarkt

Start am 18. November in Düsseldorf

Düsseldorf Am 18. November startet der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt mit rund 200 Hütten – ob dann genug Servicekräfte bereitstehen, ist jedoch fraglich. Die Schausteller berichten von großen Personalproblemen.

Normalerweise stellten die Betriebe auch für die Weihnachtsmärkte viele osteuropäische Saisonkräfte ein – diese kämen aber häufig gar nicht mehr, weil sie in ihren Heimatländern andere und stabilere Stellen gefunden hätten. „Das führt dazu, dass wir jetzt, wo es endlich weitergeht, nur mit 20 bis 30 Prozent des eingespielten Personals arbeiten können“, sagt Wilmering. Neue Mitarbeiter – so sie denn gefunden werden – müssten erst einmal angelernt und eingearbeitet werden. „Das ist sehr schwierig für die Branche.“

Auch über den Schaustellerverband in Nordrhein-Westfalen und den Bundesverband versuchten die Betriebe, die meist in Familienhand sind, Personal anzuwerben. „Wir sind da schon seit Monaten dran, aber eine Garantie ist das nicht“, sagt Wilmering. Sollte zum Start des Weihnachtsmarktes am 18. November noch Personal fehlen, wollen sich die Familien erst einmal gegenseitig aushelfen. Alles könne man damit aber nicht auffangen, prognostiziert Wilmering, der auf dem Weihnachtsmarkt selbst einen Glühweinturm mit zwei Etagen in der Nähe des Kö-Bogens betreibt.